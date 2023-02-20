Навальний закликає РФ повернути окуповані території, включно з Кримом, та виплатити Києву компенсації

На сайті і в соцмережах ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального від його імені 20 лютого опубліковано текст з 15-ти пунктів, приурочений до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як йдеться у тексті, це короткий виклад політичної платформи Навального.

У тексті Навальний вперше прямо закликає повернути анексований Крим Україні, а також виступає за виплату Києву компенсацій та розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Він також виступає за європейський шлях розвитку Росії та ухвалення нової Конституції РФ, яка б посилила роль парламенту.

Як пише Навальний, президент РФ Володимир Путін «розв’язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами». Опозиціонер вважає, що Путіну не вдалося отримати підтримку більшості громадян Росії: «Добровольців для цієї війни майже немає, тому путінська армія спирається на ув’язнених та примусово мобілізованих». За оцінкою Навального, «Росія зазнає військової поразки».

Навальний пропонує повернення до кордонів України та Росії станом на 1991 рік, що означає повернення Україні не лише Криму, а інших окупованих територій.

Також, на думку Навального, необхідно «спільно з Україною, США, Євросоюзом та Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні». Зокрема Навальний пропонує спрямовувати на це частину доходу від експорту російських вуглеводнів.

Навальний не згоден з характеристикою українського народу як імперського і вважає, що носіїв імперської свідомості можна перемагати на вільних виборах. Реформи він бачить як «встановлення парламентської республіки, заснованої на змінності влади через чесні вибори, незалежному суді, федералізмі, місцевому самоврядуванні, повній економічній свободі та соціальній справедливості». Також Навальний зазначає, що Росія «має бути частиною Європи і слідувати європейському шляху розвитку. Іншого у нас немає, і іншого нам і не потрібно».

Навальний довгий час позиціонував себе як націонал-демократ, виступаючи, зокрема, за візовий режим з країнами Центральної Азії або засудженням Грузії в її конфлікті з Росією в 2008 році.

Одразу після анексії Криму у 2014 році Навальний засудив її, проте відмовився закликати до повернення Криму Україні. Він казав, що в найближчому майбутньому Крим в Україну не повернеться, і стверджував, що півострів – не бутерброд, «щоб його передавати туди-сюди». Як виглядає, опублікований сьогодні текст свідчить про зміну його позиції.

Офіційний Київ наполягає, що за підсумками війни Росія має піти з усієї міжнародно визнаної території України.