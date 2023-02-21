У НАТО і Держдепартаменті США відреагували на заяву Путіна про призупинення участі у договорі про СНО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам в Афінах, що озвучений президентом РФ крок про призупинення участі Росії у договорі зі США про обмеження стратегічних наступальних озброєнь є «глибоко прикрим і безвідповідальним».

««Ми уважно стежитимемо за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, подбаємо про те, щоб у будь-якому випадку ми займали відповідну позицію для безпеки нашої країни та безпеки наших союзників», – додав Блінкен, зазначивши також, що Вашингтон залишався готовим до відновлення переговорів з Москвою.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ, у свою чергу, висловив розчарування заявою Росії, сказавши, що шкодує про ухвалене Москвою таке рішення, і сподівається, що Кремль його перегляне.

«Протягом останніх років Росія порушувала ключові угоди з контролю над озброєннями та відходила від них», – сказав Столтенберґ у Брюсселі.

«Сьогоднішнім рішенням щодо нового СНО вся архітектура контролю над озброєннями була знищена», – додав він.

21 лютого президент РФ Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів заявив про призупинення участі Росії у договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-3, бо країни НАТО нібито хочуть завдати Росії в Україні «стратегічної поразки». Російський президент підкреслив, що не йдеться про вихід із договору, проте умовою для повернення до нього назвав, у тому числі, участь Великобританії та Франції. Ці країни, як сказав Путін, мають також ядерний арсенал і є членами НАТО. Наразі незрозуміло, чим припинення дії договору відрізняється від виходу з нього.

Договір про СНО було укладено у 2010 році терміном дії до лютого 2026 року. Він передбачає ліміт на кількість розгорнутих ядерних боєголовок та носіїв як у США, так і в Росії, а також взаємні інспекції та консультації.