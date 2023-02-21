Данілов: Росія зменшує свої бажання і має щодо України план «Б»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія зараз має на меті реалізувати щодо України план «Б».



«Він (Путін) вже не каже про захоплення всієї країни. Він у своїй промові сказав тільки про Донецьку і Луганську області. Незважаючи на те, що зрадники і колаборанти там були присутні – Сальдо. На сьогодні вони (Росія) зменшує для себе всі бажання. Зараз в них на меті – план «Б». Він полягає у підписанні будь-яких переговорних позицій для того, щоб ми поступилися частиною наших земель, отримавши нібито мир. Це для нас – абсолютно неприпустимі речі…Зараз багато «консерв» скрилося, які сиділи і чекали, коли можна буде вкидати в наше суспільство які наративи – «треба домовлятися, бо люди гинуть». Майте на увазі, що ні до чого доброго не призведе», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Секретар РНБО також дав оцінку сьогоднішній заяві російського президента і звернув увагу на реакцію на його звернення.

«Що стосується виступу президента Росії – це був найгірший виступ президента РФ за всі 20 років. Якщо подивитесь на ті обличчя, які там були в залі, яка була їхня реакція, то такої спритності, яка була раніше – стрибали, 5-7 хвилин аплодували – такого вже немає», – зазначив Данілов.

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів 21 лютого вкотре звинуватив Захід у війні, яку РФ веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії. Він звинуватив країни Заходу й Україну в «обмані», «колоніалізмі» та «неоліберальних тоталітарних цінностях» і заявив про те, що повномасштабне російське вторгнення в Україну було вимушеним.