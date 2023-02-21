Британія сподівається, що Путін перегляне рішення призупинити участь Росії в ядерній угоді

Сполучене Королівство сподівається, що президент Росії Володимир Путін «перегляне своє необдумане рішення призупинити участь у договорі New START», заявив 21 лютого речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Речник додав, що контроль над озброєннями є життєво важливим для глобальної безпеки, і «це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди», сказав він CNN.

Міністерство закордонних справ Росії 21 лютого заявило, що рішення про призупинення участі в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, про яке Путін оголосив під час виступу перед Федеральними зборами, може бути переглянуте, а Москва до завершення дії договору в 2026 році дотримуватиметься встановлених ним обмежень.