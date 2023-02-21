МЗС Росії твердить, що Москва дотримуватиметься обмежень щодо ядерної зброї – попри заяву Путіна

Міністерство закордонних справ Росії заявило 21 лютого, що Москва дотримуватиметься обмежень щодо ядерної зброї, встановлених у межах договору New START, який регулює обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

«З метою збереження достатнього рівня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу та продовжить у межах життєвого циклу договору неухильно дотримуватись передбачених ним кількісних обмежень стратегічних наступальних озброєнь. Крім того, російська сторона продовжить брати участь в обміні з американською стороною повідомленнями про пуски міжконтинентальних ракет і балістичних ракет підводних човнів на основі відповідної угоди між СРСР і США 1988 року», – ідеться в повідомленні.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого вніс до Державної думи проєкт закону про «призупинення» участі Росії в договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Путін анонсував «призупинення» договору в посланні Федеральним зборам. При цьому документ не передбачає можливості тимчасового припинення дії. За словами Путіна, Москва з договору не виходитиме, але не його й дотримуватиметься – теоретично це може означати, що вона зможе необмежено нарощувати свій ядерний арсенал. Він також заявив, що міністерство оборони має бути готовим до проведення заборонених договором ядерних випробувань.

Військовий експерт, науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Ілля Крамник у своєму телеграм-каналі зазначає, що Росія не може швидко вийти за визначені договором ліміти за числом боєголовок та носіїв. Це стане можливим лише після постановки на серійне виробництво ракет «Сармат», тобто не раніше 2026 року, пише він. На цей час термін дії договору вже припиниться, документ діє до 5 лютого того ж року.

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь передбачає, що у Росії та США на бойовому чергуванні буде розміщено не більш як 1550 ядерних боєголовок на не більш ніж 700 носіях.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Путіна «сумним та безвідповідальним». За його словами, США стежитимуть за реальними діями Росії в цій галузі та завжди готові повернутися до переговорів про обмеження озброєнь.