США: Росія порушує договір про контроль над ядерними озброєннями

Росія порушує угоду зі США про контроль над ядерними озброєннями, оскільки далі не дозволяє інспекції своїх ядерних установок, заявив 31 січня речник Держдепартаменту.

«Росія не виконує своїх зобовʼязань за договором New START щодо стратегічних наступальних озброєнь у питанні сприяння інспекційній діяльності на своїй території. Відмова Росії сприяти інспекційній діяльності заважає Сполученим Штатам здійснювати важливі права за договором і ставить під загрозу життєздатність американсько-російського контролю над ядерними озброєннями», – йдеться в заяві речника.

У Денрждепартаменті також твердять, що Росія не виконала і зобовʼязання «щодо скликання засідання Двосторонньої консультативної комісії відповідно до встановленого договором терміну».

Відповідно до договору New START, останньої чинної угоди з регулювання двох найбільших у світі ядерних арсеналів, Вашингтон і Москва можуть проводити інспекції озброєнь один одного, але через пандемію такі інспекції були припинені з 2020 року.

Засідання Двосторонньої консультативної комісії щодо договору мало відбутися в Єгипті наприкінці листопада 2022 року, але його було раптово скасовано. США звинуватили Росію в цьому, а представник зовнішньополітичного відомства у Вашингтоні заявив, що Москва ухвалила рішення «в односторонньому порядку».

Договір обмежує кількість розгорнутої міжконтинентальної ядерної зброї, яку можуть мати США і Росія. Востаннє його продовжували на початку 2021 року на п’ять років, а це означає, що двом сторонам невдовзі потрібно буде розпочати переговори щодо іншої угоди про контроль над озброєннями.

У Державному департаменті стверджують, що Росія може повернутися до норм договору, якщо «дозволить інспекційну діяльність на своїй території, як це робилося впродовж багатьох років згідно з договором New START», а також призначить засідання комісії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 31 січня, що останній елемент двостороннього договору про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами може закінчитися через три роки без заміни. Відповідаючи на запитання, чи допускає Москва відсутність угоди про контроль над ядерними озброєннями після 2026 року, Рябков сказав державній інформагенції «РИА Новости», що «це дуже ймовірний сценарій».