Росія обговорила з послом США договір про ядерну зброю – ЗМІ

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 6 лютого заявив, що минулого тижня він обговорював новий договір про СНО з новим послом США Лінн Трейсі, повідомляє Reuters з посиланням на агенцію «Інтерфакс».

Він сказав, що Росія віддана договору, але дата нових переговорів не призначена, посилаючись на війну в Україні.

Переговори між Москвою та Вашингтоном щодо нового договору СНО були заплановані на листопад минулого року, але були скасовані в останній момент.

СНО-3, також відомий як New START – останній договір про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу. Документ був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року. Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start до лютого 2026 року.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.