Байден звернувся до росіян: США не хочуть зруйнувати Росію

Президент США Джо Байден заявляє, що США не хочуть зруйнувати Росію.

«Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть зруйнувати Росію, ми не збираємося атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це – трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну», – сказав він у Варшаві.



«Якщо РФ зупинить напад і вийде з території України – війна закінчилася б. Якщо Україна зупиниться – це буде кінець України. Я впевнений, що Україна може постояти за себе», – додав Байден.

Після несподіваного візиту до Києва президент США Джо Байден вирушив до Польщі, де вже зустрівся зі своїм польським колегою. Після переговорів американської та польської делегацій Байден виступив у Варшаві зі зверненням.