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ISW: НАТО має готуватися до можливого поглинання Росією Білорусі

Володимир Путін і Олександр Лукашенко (архівне фото)

НАТО має серйозно підготуватися до можливого майбутнього з контрольованою Росією Білоруссю, пише у новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали вчорашнє розслідування міжнародних журналістів, які з посиланням на секретний документ Кремля повідомили, що Росія планувала до 2030 року фактично поглинути Білорусь.

В ISW кажуть, що хоча не можуть підтвердити існування чи зміст цього документа, проте викладені журналістами дані щодо намірів Кремля збігаються з оцінками Інституту вивчення війни щодо цілі Росії поглинути Білорусь через Союзну державу.

«Як раніше заявляв ISW, Путін, швидше за все, отримає значні переваги у встановленні російського контролю над Білоруссю незалежно від результату свого вторгнення в Україну. Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед рішенням про те, як поводитися з потенційним майбутнім ландшафтом безпеки на східному фланзі НАТО. Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній частині Херсонської області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО», – йдеться у повідомленні.

Аналітики заявляють, що Захід міг би альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально вся Україна стане «надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії й окупованої Росією Білорусі».

«Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу, щоб дати Україні можливість вигнати російські сили зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російського вторгнення в Україну», – наголосили в ISW.

Напередодні низка міжнародних ЗМІ опублікували розслідування, засноване на внутрішньому документі російської влади під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі», згідно з яким Москва виношує плани з поглинання Білорусі до 2030 року.

Документ «Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі» датується літом 2021 року і містить 17 сторінок, у ньому розглянуто все, що пов’язане з об’єднанням країн, стверджують журналісти.

У планах, зокрема – адаптувати білоруське законодавство під російське і керувати зовнішньою політикою Білорусі на користь Росії. Відповідно до стратегії, до 2030 року Кремль має намір також домогтися верховенства в країні російської мови над білоруською та запровадити спрощену процедуру видачі білорусам російських паспортів. Планується також збільшити військову присутність на території Білорусі і контролювати білоруський інформаційний простір.

Зовнішні експерти, які також вивчили документ, вважають його справжнім. «За своєю зовнішньою формою документ нагадує стандартний документ російської бюрократії чи політичного управління», – сказав заступник директора Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Мартін Краг.

Таку думку висловили представники західних спецслужб, яким журналісти показали документ.

Оперативно перевірити дані розслідування наразі неможливо.

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