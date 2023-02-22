Байден зустрінеться з лідерами східного флангу НАТО на тлі занепокоєння через дії Росії

Президент Джо Байден завершить свій кількаденний візит до Польщі та України запевненням союзників по НАТО на східному фланзі в тому, що його адміністрація добре готова до загроз, спричинених повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Перед тим, як вилетіти з Варшави 22 лютого, Байден проведе переговори з лідерами Бухарестської дев’ятки: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщи, Румунії, Словаччини, Угорщини і Чехії.

Президент Джо Байден перебував у Києві з неоголошеним візитом протягом кількох годин 20 лютого і висловив незмінну підтримку США Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Після цього він поїхав до Варшави, заявивши у промові там, що Україна ніколи не стане жертвою Росії, а «диктатор не зможе відтворити імперію».

За його словами, війна ще може тривати довго і «багато ще буде трагедій».



«Наші союзники, США будемо підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність», – додав Байден.