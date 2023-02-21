Попри «фатальні помилки» в Україні, Росію не слід недооцінювати – Петр Павел

Обраний президент Чехії Петр Павел заявив 21 лютого, що Росію все ще не слід недооцінювати, попри зроблені нею «фатальні помилки» в України. Він також назвав візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави «надзвичайно сильним сигналом» відданості Вашингтона Україні та її європейським союзникам.

«У нас немає ідеалістичних уявлень про те, куди рухається Росія, про можливість переговорів з Росією. Ми всі знаємо, що Росія розуміє силу. Для нас сила походить від єдності. Тому ми дуже чітко ставимося до єдиного підходу всіх країн ЄС і НАТО проти російської агресії», – сказав Петр Павел в інтервʼю CNN.

У питанні постачання Україні військової авіації Павел висловив застереження, що на підготовку пілотів, наземних та допоміжних служб потрібно не менше як пів року. «Набагато простіше готувати екіпажі для танків і артилерії», – вважає він.

Минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки обраний президент Чехії висловив думку, що останній рік показав – «можна бути готовими до будь-якого результату» на полі бою у війні України та Росії.

За його словами, на початку вторгнення армії РФ мало хто міг очікувати, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій військовій силі. Він підкреслив, що на той час багато хто вважав, що російська армія є одною з найбільш потужних у світі.