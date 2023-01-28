Зеленський привітав Павела з «переконливою перемогою» на виборах президента Чехії

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела з «переконливою перемогою» на виборах президента Чехії.



«Щиро вітаю Петра Павела із переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи», – написав він у твіттері.

Сьогодні у Чехії завершилося голосування у другому турі президентських виборів. За результатами голосування переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Його підтримали понад 58 відсотків виборців, а його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42 відсотки виборців.

Петро Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.