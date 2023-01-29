Зеленський запросив Павела, який переміг на виборах президента Чехії, до України

Президент України Володимир Зеленський 29 січня особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах президента Чехії. Він додав, що запросив його відвідати Україну.

«Особисто привітав Петра Павела з перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України», – заявив Зеленський у своєму твітері.

У Чехії 28 січня завершилося голосування у другому турі президентських виборів. За результатами голосування переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Його підтримали понад 58 відсотків виборців, а його опонента – колишнього прем’єра Андрея Бабіша – майже 42 відсотки виборців.

Петро Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.