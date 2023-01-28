Вибори в Чехії: голосування завершилось, за попередніми даними – лідирує Павел

У Чехії завершилося голосування у другому турі на президентських виборах, триває підрахунок голосів. Явка, за попередніми даними, становила майже 70%.

Голосування у другому турі, яке розпочалося 27 січня, завершилось 28 січня о 14:00 за празьким часом



На пост глави держави претендують генерал у відставці Петро Павел та колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Як повідомляє агенція Reuters, за результатами на 50% виборчих округах лідирує Павел.



Переможець змінить у празькому Граді Мілоша Земана. Його тривалий час вважали одним із найбільш проросійськи налаштованих глав країн ЄС, але після 24 лютого Земан посилив свою позицію щодо Москви.



Петро Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.



Андрей Бабіш – колишній прем'єр-міністр, нині лідер найбільшої опозиційної партії, мільярдер. Незадовго до виборів суд виправдав його у справі про шахрайство із дотаціями Євросоюзу. Ядро виборців Бабіша – пенсіонери та люди з невисокими доходами.