Новий президент Чехії обіцяє продовжувати підтримувати Україну

Переможець виборів президента Чехії Петро Павел прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським 29 січня.

У своєму твітері Павел подякував українському президенту за привітання з перемогою на виборах і запрошення відвідати Київ.

«Під час нашої розмови сьогодні я запевнив його, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Чеської республіки», – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що привітав Павела з перемогою на виборах президента Чехії і запросив його до України.

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У Чехії 28 січня завершилося голосування у другому турі президентських виборів. За результатами голосування переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Його підтримали понад 58 відсотків виборців, а його опонента – колишнього прем’єра Андрея Бабіша – майже 42 відсотки виборців.

Петро Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.