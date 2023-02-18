«Існує великий потенціал»: президент Чехії перерахував умови для звільнення Україною окупованих територій

Останній рік показав, що «можна бути готовими до будь-якого результату» на полі бою в війні в Україні, зазначив під час Мюнхенської конференції президент Чехії Петр Павел.

За його словами, на початку вторгнення армії РФ мало хто міг очікувати, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій військовій силі. Він підкреслив, що на той час багато хто вважав, що російська армія є одною з найбільш потужних у світі.

«Наразі ми бачимо, що Україна вже рік успішно захищає свою територію і відвойовує частини окупованих територій. Для успіху є великий потенціал. Але за умов», – сказав політик.

Павел наголосив, що:

по-перше – всі країни, які наразі надають допомогу, мають продовжувати це робити, щоб ЗСУ мали можливість тримати темп наступу;

по-друге – має бути достатня фінансова підтримка України, щоб компенсувати всі втрати економіки;

по-третє – всі західні країни мають підтримувати той самий рівень санкційного режиму і бути дуже наполегливими в тому, щоб ізолювати Росію з точки зору отримання нею додаткових бюджетних надходжень.

«Якщо все це зійдеться разом, може скластися ситуація, коли Росія просто буде не в змозі підтримувати операції (на полі бою – ред.). І тоді Україна відновить контроль над своєю територією», – сказав президент Чехії.

Конференція в Мюнхені відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.