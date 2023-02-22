CNN: США вважають, що Росія невдало випробувала ракету «Сармат» у день візиту Байдена в Київ

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке, ймовірно, було невдалим, 20 лютого, коли президент Джо Байден був із візитом в Україні, повідомив американський телеканал CNN із посиланням на двох неназваних американських чиновників, знайомих із цим питанням.

За словами одного з них, Росія заздалегідь повідомила США про запуск. Інший чиновник сказав, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають його як аномалію чи ескалацію.

Випробування важкої ракети «Сармат», яку на Заході називають «Сатана II» і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, виявилося невдалим, заявили посадовці. Успішні випробування були раніше, і якби і це спрацювало, то президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у своєму виступі перед парламентом 21 лютого, заявили американські чиновники.

Натомість у промові, яка тривала майже дві години, Путін не згадав про запуск. Однак він офіційно оголосив, що Росія призупинить участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі США, ставлячи під загрозу останню угоду, яка регулює два найбільші ядерні арсенали у світі.

Росія заявляла про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» у квітні 2022 року на тлі російського вторгнення в Україну.

Вперше про міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат» з ядерним двигуном стало відомо з виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами у березні 2018 року.

Президент Джо Байден перебував у Києві з неоголошеним візитом протягом кількох годин 20 лютого і висловив незмінну підтримку США Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Білий дім називав візит «історичним і безпрецедентним», зокрема щодо рівнів небезпеки і ризиків. Адже, на відміну від попередніх візитів американських президентів до зон бойових дій, таких як Ірак та Афганістан, цього разу США не мали військової присутності у країні призначення, і не контролювали критично важливу інфраструктуру.

Враховуючи характер того, як армія Росія уже рік атакує Україну і Київ зокрема, це зробило візит чинного президента США до Києва безпрецедентним.

За інформацією Білого дому, прямо перед візитом США поінформували про нього Росію: «з метою уникнення можливого конфлікту» двох ядерних держав.