США стверджують, що Росію попередили про візит Байдена до Києва

Росію заздалегідь попередили про візит президента США Джо Байдена до Києва, заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

«Через конфіденційний характер цих повідомлень я не буду вдаватися у те, як вони відповіли або яким був точний характер нашого повідомлення, але я можу підтвердити, що ми надали це сповіщення», –сказав Салліван, якого цитує агенція DPA.

Повідомляється, що інформація була надана за кілька годин до візиту Байдена.

У Вашингтоні поки не повідомляють подробиць, як Байден дістався Києва.

Представники делегації Байдена повідомили, що деталі маршруту будуть надані пізніше, коли служба безпеки вважатиме за необхідне оприлюднити таку інформацію, передає DPA. Через війну західні гості здебільшого їздили до української столиці потягами.

У Кремлі наразі не заявляли публічно, чи були сповіщені про візит Байдена до Києва.

Після України Джо Байден мав попрямувати до Польщі.

20 лютого Джо Байден здійснив свій перший у якості президента США візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

За підсумками зустрічі стало відомо, що США нададуть черговий пакет підтримки для України в 500 мільйонів доларів.