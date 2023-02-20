Байден оголосив про черговий пакет підтримки України в 500 мільйонів доларів

Президент США Джо Байден, перебуваючи в Києві 20 лютого, заявив, що Вашингтон планує надати Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів.

За словами Байдена, до пакета допомоги входитимуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові «Джавеліни» і протитанкові системи, засоби спостереження і радари.

Президент України Володимир Зеленський після переговорів із американським колегою заявив, що візит Джо Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин, і висловив очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.

«Саме зараз цей пакет є сигналом, що в російських спроб реваншу немає шансів», – сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав візит «історичним».

«Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться», – написав Кулеба і додав, що відновлює своє відрядження в Брюссель, Гаагу і Нью-Йорк, яке він зупиняв через приїзд Джо Байдена.

Це перший візит президента США до України від початку повномасштабного російського вторгнення і друга зустріч між двома президентами з середини грудня, коли Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Байден має прибути до Польщі пізніше 20 лютого.

Перед підтвердженням візиту президента США ЗМІ повідомили про масштабні перекриття руху в центрі Києва, а МЗС України анонсувало «сюрприз», пов’язаний із візитом до Києва когось із західних партнерів України.

Після цього в Україні, зокрема і в Києві, була оголошена повітряна тривога.