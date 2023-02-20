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Президент США Джо Байден в Києві: яка мета неоголошуваного візиту

Президент США Джо Байден перебуває в Києві із офіційним, але не оголошеним заздалегідь візитом. 20 лютого 2022 року
  • Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом.
  • Фотографії зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським спершу були опубліковані в соціальних мережах 20 лютого, на них двоє лідерів біля Михайлівського собору вшановують пам’ять загиблих захисників України.
  • Пізніше президент Зеленський написав у телеграмі: «Джозефе Байден, ласкаво просимо до Києва! Ваш візит є надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців».

Президент США Джо Байден заявив, що під час переговорів у Києві планує оголосити про новий пакет допомоги Україні.

«Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань», – цитує заяву президента США Білий дім.

Крім того, Байден анонсував, що пізніше цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти російських еліт і компаній, які підтримують російську воєнну машину.

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