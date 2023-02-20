«Неймовірно сильно і круто!», «сигнал підтримки до перемоги»: українці про візит Байдена до Києва

Неоголошуваний заздалегідь із міркувань безпеки візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого, викликав хвилю схвальних оцінок і навіть захоплення. Користувачі соцмереж оцінили як дуже сміливий крок приїзд американського лідера до України, яка щодня піддається російським ракетним обстрілам, і сприйняли його візит як сигнал, що США будуть допомагати Україні дійти до перемоги у розв'язаній Росією рік тому широкомасштабній війні.

Дипломат Данило Лубківський пише у фейсбуці: «Твориться історія нашої перемоги. Дякуємо президенту Джо Байдену за історичну підтримку України!»

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу») впевнений, що президент Росії Володимир Путін у паніці від візиту президента США Джозефа Байдена до Києва.

«Я впевнений, що після цього візиту Путін просто у паніці. Психологічно він уже зламаний. Йому не вдалося розколоти Захід у підтримці України. І не вдалося послабити допомогу Україні з боку США та Європи», – вважає депутат.

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко («Європейська солідарність») не приховує емоцій: «ЦЕ НЕЙМОВІРНО СИЛЬНО І КРУТО! США, наш стратегічний партнер, посилає однозначний сигнал світу, що буде разом з Україною до нашої спільної Перемоги! Путіна ніколи в Києві не буде. Ніколи. Ні за три, ні за сто тридцять три дні!».

Депутат Верховної Ради Андрій Осадчук (фракція «Голос») захоплюється сміливістю американського лідера – тим більше, що коли він віддавав шану пам’яті загиблим героям Небесної сотні біля Михайлівського собору, в Києві лунав сигнал повітряної тривоги.

«У Держдепі таки працюють дуже розумні і сміливі люди. Та й Президентів там зазвичай з таких обирають», – написав у фейсбуці Осадчук.

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані пропонує дати Джо Байдену статус «учасника бойових дій» за сміливий візит на тлі війни.

«Джозеф Байден – перший президент США, який буде мати статус УБД Насправді, це феноменальний і історичний візит, особливо враховуючи порівняння з бункєрним щуром Путіним. Який на словах тіпа мачо, а по факту – лише чмо», – гостро написав Кіпіані.

Багато хто помітив, що Джо Байден прибув до Києва напередодні першої річниці початку великої війни Росії проти України та нападу 24 лютого. Але конкретно візит прийшовся на День пам'ять Героїв Небесної сотні.

Журналіст Тарас Шамайда пише: «Символічно, що президент США прибув до Києва саме сьогодні – в день пам'яті Героїв Небесної Сотні і в 9-ту річницю початку російської збройної агресії проти України».

«Візит Джо Байдена до Києва під завивання сирен. Американці демонструють усьому світу не просто право на лідерство, але й наявність надсміливості… Візит Байдена в першу чергу символічний. Але важливо буде зрозуміти, чи в цій точці історії український план до миру співпадає з американським баченням», – написав журналіст Віктор Шлінчак, додаючи: «Уявляю, скільки роботи тим, хто опікується безпекою двох президентів».

Тележурналіст Володимир Рунець наголошує на сигналі, який своїм візитом Джо Байден висилає Москві.

«А що, вже всі сказали про потужний сигнал самі знаєте кому?

Так от. Весна буде гарячою тому, що українські сили оборони вже ось-ось почнуть контрнаступ. І сили і засоби для цього є.

Американський президент – не школяр, якому Путін вказуватиме, що робити, а український народ – не бидло, яке здається без бою», – написав у фейсбуці Рунець.

Викладачка вишу Ірина Ключковська каже, що українці отримують підтримку хоча б вже тому, що визіт збігся з сигналом повітряної тривоги: «Цікаво, чи Байдену не страшно. Виє сирена. Михайлівська площа. Вшанування Героїв. Візит, який увійде у світову історію. А нам спокійніше, надійніше».

Екс-народний депутат Євген Рибчинський каже, що своїм візитом Джо Байден може сигналізувати, що не проти піти на другий президентський термін у США: «Ті, хто сумнівався, що Байден у 2024 знову піде на вибори, сьогодні розвели руками. Приїзд президента США до Києва після обіцянки масованого ракетного обстрілу від пу це найяскравіша ознака готовності Джо ще 4 роки користуватися Овальним кабінетом. І точний пас Зеленському в боротьбі за високий рейтинг. Найцікавіше з усього сьогодні сказаного навряд чи потрапить на шпальти ЗМІ. Але нас точно чекають зміни: на фронті, в кадрових рішеннях і в тилу. Ай да Байден, ай да Президент!»

Політолог і історик Єгор Брайлян не міг повірити, що президент США знову відвідує Київ після довгої перерви, адже два його попередники – Дональд Трамп (один термін) і Барак Обама (два терміни) так і не спромоглися відвідати Україну.

«Невже буде подолано 15-річну перерву», – запитав Брайлян, щойно зв’явилась інформація про перебування Байдена в Києві.

Так, перерву дійсно було подолано історичним візитом президента Джо Байдена.