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ООН збирає засідання. Київ і союзники розраховують на широку підтримку «мирної» резолюції

Голосування за проєкт резолюції, яку внесли приблизно 60 країн, має відбутися після закриття дебатів, очікується, що це станеться вже 23 лютого

Генеральна асамблея ООН збирається на засідання 22 лютого, за два дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Київ і його союзники сподіваються отримати широку підтримку резолюції, що закликає до «справедливого і міцного миру».

Голосування за проєкт резолюції, яку внесли приблизно 60 країн, має відбутися після закриття дебатів, очікується, що це станеться вже 23 лютого.

Як і попередні резолюції, вона підтверджує «зобов’язання ООН щодо суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України» та закликає до негайного припинення бойових дій.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня в Генеральній асамблеї ООН представлять резолюцію про мир в Україні.

«Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого й сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси мають значення! Я представив формулу миру, і ваше лідерство може допомогти її реалізувати», – сказав президент, звертаючись до учасників 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності і закликаючи їх підтримати документ.

Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді 2022 року представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.

Раніше в ООН президент України заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення Києву фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів.

Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.

У січні посол України в Туреччині Василь Боднар повідомляв, що влада України збирається провести «саміт миру» в штабквартирі ООН 24 лютого – у річницю початку повномасштабного російського вторгнення.

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