ООН збирає засідання. Київ і союзники розраховують на широку підтримку «мирної» резолюції

Генеральна асамблея ООН збирається на засідання 22 лютого, за два дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Київ і його союзники сподіваються отримати широку підтримку резолюції, що закликає до «справедливого і міцного миру».

Голосування за проєкт резолюції, яку внесли приблизно 60 країн, має відбутися після закриття дебатів, очікується, що це станеться вже 23 лютого.

Як і попередні резолюції, вона підтверджує «зобов’язання ООН щодо суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України» та закликає до негайного припинення бойових дій.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня в Генеральній асамблеї ООН представлять резолюцію про мир в Україні.

«Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого й сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси мають значення! Я представив формулу миру, і ваше лідерство може допомогти її реалізувати», – сказав президент, звертаючись до учасників 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності і закликаючи їх підтримати документ.

Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді 2022 року представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.

Раніше в ООН президент України заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення Києву фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів.

Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.

У січні посол України в Туреччині Василь Боднар повідомляв, що влада України збирається провести «саміт миру» в штабквартирі ООН 24 лютого – у річницю початку повномасштабного російського вторгнення.