У Генасамблеї ООН представлять резолюцію щодо миру в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня в Генеральній асамблеї ООН українська сторона представить резолюцію про мир в Україні. Він сказав про це 17 лютого у зверненні до учасників 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності і закликав їх підтримати документ.

«Наступного тижня ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого й сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси мають значення! Я представив формулу миру, і ваше лідерство може допомогти її реалізувати», – сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді 2022 року представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.

Раніше в ООН президент України заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення Києву фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів. Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.

У січні посол України в Туреччині Василь Боднар повідомляв, що влада України збирається провести «саміт миру» в штабквартирі ООН 24 лютого – у річницю початку повномасштабного російського вторгнення.