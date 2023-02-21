Зеленський каже, що не бачив «жодного офіційного документа» про мир із Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 лютого, що не бачив жодного офіційного мирного плану від Китаю, і зазначив, що розраховує на міжнародну підтримку запропонованої Україною «формули миру». Під час спільної пресконференції з головою уряду Італії Джорджею Мелоні Зеленський вказав, що Україна зацікавлена, щоб усі країни були залучені до припинення війни.

«Ми очікуємо, що 23 лютого ООН підтримає нашу формулу миру. Я вважаю, що важливо мати одну єдину позицію. Я не бачив жодного офіційного документа (з Китаю – ред.)», – вказав Зеленський.

20 лютого Китай заявив, що готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення якнайшвидшого припинення вогню та міцного миру в Україні, заявив державному інформаційному агентству Сіньхуа провідний дипломат країни Ван І. Колишній міністр закордонних справ Китаю, який тепер здійснює контроль за міжнародною політикою своєї країни на посаді у владній комуністичній партії, прилетів до Москви 21 лютого.

Раніше 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Ван І поділився з ним ключовими моментами мирного плану Китаю, але пріоритетом для Києва залишається «формула миру», запропонована Зеленським. «Нам потрібно зʼясувати всі подробиці. Коли ми отримаємо документ, ми його уважно вивчимо і зробимо висновки», – сказав Кулеба.