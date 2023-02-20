Боррель закликає країни ЄС збільшити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав 27 країн ЄС прискорити виробництво та постачання боєприпасів для України, заявивши, що від цього може залежати результат війни з Росією.

«Це найбільш актуальне питання», – сказав Боррель 20 лютого, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

«Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою», – додав він, зазначивши, що російські сили випускають близько 50 тисяч снарядів на день.

За його словами, «Україна повинна бути на тому ж рівні спроможності».

«У них є артилерія, але їм не вистачає боєприпасів», – сказав Боррель.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас окреслила пропоновану процедуру закупівлі Європейським союзом боєприпасів для української оборони від імені країн-членів ЄС.

Згідно з пропозицією, країни-члени нададуть гроші ЄС, який укладатиме великі контракти з виробниками боєприпасів, що дозволить їм нарощувати виробництво. Подібна програма була створена під час пандемії COVID-19 для полегшення виробництва вакцин.

«Росія використовує щодня те, що Європейський союз виробляє за місяць, і з поточними можливостями військової промисловості ми можемо задовольнити потреби України за приблизно шість років, тому це абсолютно неприйнятно», – заявив журналістам міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Брюсселі напередодні зустрічі.

Боррель, який також був присутній у Мюнхені, схвалив пропозицію та сказав, що блок «працює» над цією ідеєю.

Жозеп Боррель також повідомив, що сказав міністру закордонних справ Китаю Ван Ї, що постачання зброї в Росію буде «червоною лінією» у відносинах ЄС із Пекіном.

«Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними, – повідомив Боррель.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив Китай, що постачання Росії зброї для війни в Україні призведе до «серйозних наслідків».