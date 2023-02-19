ЄС працює над пропозицією про закупівлю боєприпасів для України – Боррель

Верховний представник Європейського cоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель 19 лютого заявив, що підтримує пропозицію Естонії щодо закупівлі ЄС боєприпасів для України від імені держав-членів.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки після того, як пропозицію пояснила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, Боррель сказав, що, зважаючи на велику потребу України в боєприпасах, ЄС «працює» над цією ініціативою і що «вона спрацює».

За словами Каї Каллас, метою є використання процедури, подібної до тієї, яку використовували для забезпечення швидкої закупівлі вакцин під час коронавірусної пандемії.

Країни ЄС мають виділити гроші, які потім будуть використані для укладення великих контрактів з оборонною промисловістю через ЄС, додала вона.

Каллас наголосила, що Росія за день використовує місячне європейське виробництво артилерійських снарядів.

«Ми перебуваємо у режимі війни, термінової війни», – сказав Боррель і наголосив, що реагувати потрібно швидко.

За словами голови європейської дипломатії, українці отримують чимало оплесків, але недостатньо амуніції, натомість вони «потребують меншої кількості оплесків і більше снарядів».

Питання мають обговорити на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 лютого.

Конференція в Мюнхені відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Раніше газета Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що Rheinmetall виготовить 300 тисяч боєприпасів на своєму заводі в Нижній Саксонії та розпочне поставки в Україну в липні.