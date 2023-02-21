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WSJ: лідер Китаю готується відвідати Москву для зустрічі з Путіним

Президент Росії Володимир Путін розмовляє з головою Китаю Сі Цзіньпіном перед зустріччю глав держав-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС), 16 вересня 2022 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готується відвідати Москву для зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі місяці, повідомляє Wall Street Journal 21 лютого з посиланням на людей, знайомих із планом.

За даними видання, зустріч Сі з Путіним стане частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики не використовувати ядерну зброю.

Днями влада Китаю вперше визнала війну Росії проти України, а також анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Повідомлялося, що у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії до України китайський лідер Сі Цзіньпін виступить з «промовою про мир».

Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.

На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.

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