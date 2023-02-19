США застерегли Китай від можливих поставок зброї Росії – Блінкен

США занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії для підтримки її війни проти України, заявив у розмові з телеканалом NBC News держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами дипломата, під час зустрічі з головою канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ваном Ї він попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь Москві. Ентоні Блінкен і Ван Ї зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч у графіку Блінкена не анонсувалась.

Джерела NBC раніше повідомляли, що Китай може надавати Росії нелетальну допомогу, зокрема постачати військову форму і бронежилети для весняного наступу, але подробиць співрозмовники телеканалу, четверо неназваних американських чиновників, розкривати відмовилися.

За даними агентства Bloomberg, США в січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу Росії у війні Україною. За словами співрозмовників агентства, Вашингтон вважає, що Пекін хоче допомогти Росії і не є нейтральною стороною.

Китай повідомлення про можливу допомогу Росії поки що не коментував.

Зустріч Блінкена та Вана Ї відбулася на тлі недавнього скандалу з китайським аеростатом, який потрапив у повітряний простір США і який влада Сполучених Штатів назвала складним висотним шпигунським апаратом, а не кулею, призначеною для спостереження за погодою, про що заявляв Китай.

Держсекретар на зустрічі назвав те, що сталося, безвідповідальним актом і підкреслив, що таке більше не повинно повторюватися. У відповідь на інцидент із повітряною кулею Блінкен скасував свій візит до Китаю, де він мав зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Ван Ї, коментуючи підсумки зустрічі з Блінкеном, заявив, що поведінка США в ситуації з повітряною кулею «близька до істерії». За словами китайського дипломата, Пекін вимагав від Вашингтона врегулювати питання спокійно, але прохання проігнорували, і аеростат збили винищувачі. Ван Ї зазначив, що збитий пристрій був цивільним і потрапив американський повітряний простір через сильний вітер.

Ван Ї також заявив, що Китай прагне взаємної поваги та співпраці зі США, але Вашингтон бачить у КНР серйозного геополітичного конкурента. Такий погляд Пекін вважає хибним, сказав дипломат.