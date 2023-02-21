На тлі напруженості у відносинах з Москвою Байден зустрівся з президенткою Молдови

Президент США Джо Байден зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду у Варшаві.



Як повідомляє Білий дім, Байден підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальній цілісності Молдови.



Він наголосив на допомозі США Молдові зміцнити її політичну та економічну стійкість, включаючи програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також подолати наслідки війни Росії проти України.



Ця зустріч сталася через кілька днів після того, як державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США «глибоко занепокоєні» зусиллями Росії дестабілізувати уряд Молдови.

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Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

Минулого тижня вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».