Кремль закликав Молдову до обережності у заявах щодо російських сил, дислокованих у сепаратистському регіоні Придністров’я. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається «відповідальною стороною» у Придністров’ї та продовжує виконання своїх «завдань» у якості миротворчих сил.

Минулого тижня новопризначений прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан закликав до демілітаризації Придністров’я та виведення з регіону решти 1100 російських військ.

«Ми б рекомендували нашим молдовським співрозмовникам дуже обережно ставитися до таких заяв», – сказав Пєсков на брифінгу в Москві 20 лютого, додавши, що відносини між двома країнами «дуже напружені».

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

Минулого тижня заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».

19 лютого кілька тисяч людей протестували в Кишиневі проти Майї Санду та прозахідного уряду країни. Серед учасників були представники партії «Шор», яка симпатизує Росії.

Деякі аналітики кажуть, що якщо війна Росії проти України пошириться, Молдова, ймовірно, стане однією з наступних цілей Москви.