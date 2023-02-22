У НАТО вслід за США висловили занепокоєння, що Китай може озброїти Росію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 21 лютого услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

«Це президент [Володимир] Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну. Це Путін продовжує ескалацію війни», – сказав Столтенберґ.

«Ми також все більше стурбовані тим, що Китай, можливо, планує надати летальну підтримку війні Росії», – додав він.

Столтенберґ заявив про це після зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою щодо планів посилити постачання західних боєприпасів в Україну.

Про те, що США занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії для підтримки її війни проти України, 19 лютого в розмові з телеканалом NBC News заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, під час зустрічі з головою канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ваном Ї він попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь Москві. Ентоні Блінкен і Ван Ї зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Джерела NBC раніше повідомляли, що Китай може надавати Росії нелетальну допомогу, зокрема постачати військову форму і бронежилети для весняного наступу, але подробиць співрозмовники телеканалу, четверо неназваних американських чиновників, розкривати відмовилися.

За даними агентства Bloomberg, США в січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу Росії у війні Україною. За словами співрозмовників агентства, Вашингтон вважає, що Пекін хоче допомогти Росії і не є нейтральною стороною.

Китай повідомлення про можливу допомогу Росії поки що не коментував.

Днями влада Китаю вперше визнала війну Росії проти України, а також анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Повідомлялося, що у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії до України китайський лідер Сі Цзіньпін виступить із «промовою про мир».

Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.

На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.