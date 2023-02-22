ФСБ заперечила заяву Медведєва про «гарантії безпеки» для Байдена під час візиту до Києва

ФСБ Росії стверджує, що не давала гарантій безпеки президенту США Джо Байдену під час його візиту до Києва, заявив директор спецслужби Олександр Бортніков в інтерв’ю Telegram-каналу Shot.

«США справді повідомляли Росії про візит Байдена до Києва – за дипломатичною лінією. Гарантій його безпеки ми не давали», – цитує Бортнікова Shot.

Голова ФСБ Росії зазначив, що співпраця Росії та США по лінії спецслужб продовжується і насамперед стосується питань боротьби з міжнародним тероризмом.

20 лютого заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі, що Байден, «попередньо отримавши гарантії безпеки, з’їздив нарешті до Києва».

Президент Джо Байден перебував у Києві з неоголошеним візитом протягом кількох годин 20 лютого і висловив незмінну підтримку США Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Під час його перебування у столиці України на всій території країни було оголошено повітряну тривогу – після того, як Росія підняла в повітря з аеродрому в Білорусі винищувач з ракетами.

Білий дім називав візит «історичним і безпрецедентним», зокрема щодо рівнів небезпеки і ризиків. Адже, на відміну від попередніх візитів американських президентів до зон бойових дій, таких як Ірак та Афганістан, цього разу США не мали військової присутності у країні призначення, і не контролювали критично важливу інфраструктуру.

Враховуючи характер того, як армія Росія уже рік атакує Україну і Київ зокрема, це зробило візит чинного президента США до Києва безпрецедентним.

За інформацією Білого дому, прямо перед візитом США поінформували про нього Росію: «з метою уникнення можливого конфлікту» двох ядерних держав.

Після Києва Байден поїхав до Польщі.

В ефірі Радіо Свобода дипломат і письменник, другий посол незалежної України у США Юрій Щербак заявив, що в рамках підготовки візиту президента США «все організовано було, аж до того, що в Жешуві (там великий аеропорт) стояв американський літак «судного дня».



«Чотири всього таких літаки в США. Це величезний Боїнг-747, обладнаний сучасними системами. Не дай Боже, початок якоїсь війни і ядерних подій, він спеціально для командного пункту президента США приготовлений. Тобто відбулася величезна підготовка цих візитів», – сказав Щербак.

Телеканал СNN повідомив із посиланням на американських чиновників, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке, ймовірно, було невдалим, 20 лютого, коли президент Джо Байден був із візитом в Україні.