Байден: США захищатимуть «буквально кожен дюйм НАТО»

Президент Джо Байден виступив перед переговорами з лідерами Бухарестської дев’ятки (B9) і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.
Байден каже, що лідери B9 є «передовою» колективної оборони НАТО.
«Разом ми продовжуватимемо нашу постійну підтримку України, коли вона захищає свою свободу, разом із вашими країнами за цим столом, забезпечуючи колективне лідерство», – сказав Байден, якого цитує The Guardian.
За його словами, «абсолютно ясно», що США захищатимуть «буквально кожен дюйм НАТО».
Бухарестська дев’ятка – це група країн у найсхідніших частинах альянсу НАТО. Це Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.
Зустріччю з Бухарестською дев’яткою Джо Байден завершує свій кількаденний візит до Польщі та України.
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