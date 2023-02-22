Байден: США захищатимуть «буквально кожен дюйм НАТО»

Президент Джо Байден виступив перед переговорами з лідерами Бухарестської дев’ятки (B9) і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Байден каже, що лідери B9 є «передовою» колективної оборони НАТО.

«Разом ми продовжуватимемо нашу постійну підтримку України, коли вона захищає свою свободу, разом із вашими країнами за цим столом, забезпечуючи колективне лідерство», – сказав Байден, якого цитує The Guardian.

За його словами, «абсолютно ясно», що США захищатимуть «буквально кожен дюйм НАТО».

Бухарестська дев’ятка – це група країн у найсхідніших частинах альянсу НАТО. Це Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Зустріччю з Бухарестською дев’яткою Джо Байден завершує свій кількаденний візит до Польщі та України.