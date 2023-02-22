Білий дім: на зустрічі Байдена з лідерами східного флангу НАТО підтвердили «непохитну» підтримку України

Президент США Джо Байден зустрівся сьогодні з лідерами Бухарестської дев’ятки та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, щоб підкреслити відданість США трансатлантичній безпеці.



Як повідомляє Білий дім, напередодні річниці неспровокованої агресії Росії проти України лідери підтвердили свою «непохитну» підтримку України та підкреслили спільне зобов’язання підтримувати український народ «стільки, скільки буде потрібно».



Вони обговорили зміцнення оборонної позиції на східному фланзі НАТО, і президент Байден підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів статті 5 НАТО.

«Усі союзники погодилися, що вони підтримали б один одного у разі загрози», – сказав журналістам радник президента Польщі Анджея Дуди Марцін Пшидач. – «Наступним пунктом декларації стало засудження жорстокої, кровопролитної війни проти України, яку веде Росія. Під цими словами підписалися всі учасники Бухарестської дев’ятки».

Бухарестська дев’ятка – це група країн у найсхідніших частинах альянсу НАТО. Це Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Зустріччю з Бухарестською дев’яткою Джо Байден завершує свій кількаденний візит до Польщі та України.