Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що світ має розірвати «порочне коло» російської агресії.

«Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але коли вона закінчиться, нам потрібно переконатися, що історія не повториться. Ми бачили російську агресію протягом багатьох років – Грузію у 2008 році, Крим і Донбас у 2014 році, а потім повноцінне вторгнення в Україну минулого року. Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала підривати європейську безпеку. Ми повинні розірвати цикл російської агресії. Союзники по НАТО ніколи не були більш згуртованими», – сказав Столтенберґ, якого цитує The Guardian.

За його словами, російський президент Володимир Путін «готується до нової війни», тому союзники по НАТО повинні підтримувати та посилювати підтримку України.

«Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги», – закликав генсекретар НАТО.

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Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. У вересні милого року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.