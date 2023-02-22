Байден: Путін зробив «велику помилку», оголосивши про призупинення дії договору про СНО

Президент США Джо Байден заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін зробив «велику помилку», призупинивши участь своєї країни в останньому американсько-російському договорі про контроль над ядерними озброєннями.

«Це велика помилка», – сказав Байден.

Як передає агенція Associated Press, його короткий коментар прозвучав на завершення чотириденного візиту до Польщі (а перед тим – до України) під час переговорів із лідерами Бухарестської дев’ятки, групи країн у найсхідніших частинах альянсу НАТО. Це Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

«Ви –передовий рубіж нашої колективної оборони». І ви, як ніхто, знаєте, що поставлено на карту в цьому конфлікті? Не лише для України, але й для свободи демократій у всій Європі та в усьому світі», – сказав Байден на зустрічі.

Він пообіцяв, що пакт про взаємну оборону НАТО є «священним».

«Ми захищатимемо буквально кожен дюйм НАТО», – запевнив Байден.

21 лютого під час послання до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін оголосив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США. Сьогодні Держдума схвалила відповідний закон. Російське МЗС заявило, що РФ все ж планує дотримуватися передбачених договором кількісних обмежень щодо наступальних озброєнь.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше назвав рішення Кремля про призупинення участі в договорі про СНО «глибоко прикрим і безвідповідальним», а генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що цим Росія знищила «архітектуру контролю над озброєннями».

У лютому 2021 року Росія та США на п’ять років продовжили Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Сторони домовилися, що договір діятиме до 5 лютого 2026 року. Він передбачає ліміт на кількість розгорнутих ядерних боєголовок та носіїв як у США, так і в Росії, а також взаємні інспекції та консультації.