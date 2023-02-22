Держдума схвалила закон про призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Держдума РФ одноголосно схвалила закон про призупинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США, який днем раніше вніс президент Володимир Путін, йдеться на сайті російського законодавчого органу.

Документом призупиняється дія договору, укладеного у квітні 2010 року, а рішення про поновлення договору ухвалюватиме президент РФ.

Про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США заявив днем раніше під час послання до Федеральних зборів Володимир Путін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення «глибоко прикрим і безвідповідальним», а генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що цим Росія знищила «архітектуру контролю над озброєннями».

У лютому 2021 року Росія та США на п’ять років продовжили Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Сторони домовилися, що договір діятиме до 5 лютого 2026 року. Він передбачає ліміт на кількість розгорнутих ядерних боєголовок та носіїв як у США, так і в Росії, а також взаємні інспекції та консультації.