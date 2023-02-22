В ISW пояснили, чому Путін оголосив про призупинення участі Росії в ядерній угоді зі США

Заява президента Росії Володимира Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних озброєнь (СНО) могла слугувати відволіканням уваги від «шаблонного змісту решти його виступу» в Федеральних зборах, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Оголошення Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних озброєнь (СНО) привернуло більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу… Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загального браку змісту в решті його виступу. Раніше ISW повідомляв про використання Росією ядерної риторики як інформаційної операції з метою знеохотити Україну та Захід і компенсувати невдачі Росії на полі бою. Проте ISW продовжує вважати, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю в Україні чи проти НАТО», – йдеться в повідомленні.

21 лютого Путін виступив зі своїм першим посланням до Федеральних зборів від 2021 року.

У своїй промові, на яку не допустили міжнародні й незалежні ЗМІ, Путін уникав розмов про значні втрати Росії у війні, про що говорять представники світової розвідки, натомість знову хибно звинуватив Україну в тому, що нею керує «неонацистський режим», пообіцяв, що війна триватиме, поки «ми не вирішимо поставлені перед нами завдання», і звинуватив у ній Захід.

Крім того, Путін оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Міністерство закордонних справ Росії пізніше заявило, що рішення про призупинення участі в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь може бути переглянуте, а Москва до завершення дії договору в 2026 році дотримуватиметься встановлених ним обмежень.

Білий дім розкритикував «абсурдність» слів президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що на Росію ніхто не нападає і вона сама може зупинити війну, почату проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що озвучений президентом РФ крок про призупинення участі Росії у договорі зі США про обмеження стратегічних наступальних озброєнь є «глибоко прикрим і безвідповідальним».

Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) пройшов за історію свого існування три «модифікації». Першою була угода між СРСР і США, далі між США і РФ.

Останній варіант договору СНО-3, також відомий як New START, між двома найбільшими ядерними державами світу, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.

Інспектори з обох боків, за договором, могли відвідувати об’єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка. Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція.

Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start до лютого 2026 року.