«Україна має перемогти»: що надважливого для українців прозвучало у Варшаві

(Рубрика «Точка зору»)

Анджей Дуда: Україна має перемогти!

Джо Байден: Вітаю, Польще, наш чудовий союзник!

Наша підтримка України не похитнеться!

Декорування трибуни, на якій виступали президенти США та Польщі з присутністю прапорів не лише двох держав, а й прапора України, цілком відповідало духу і змісту промов лідерів обох держав у Варшаві 21 лютого. Основною темою, яка звучала у промовах Джо Байдена і Анджея Дуди була повна солідарність та підтримка України.

Підтримка Україна триватиме. НАТО склало іспит

Віддаючи шану тому героїчному спротиву, який чинить Україна російському вторгненню, Джо Байден заявив, що «Київ тримається, високо тримає голову, а понад усе він є вільним».

«Коли Росія вторглася, це було випробуванням для України. Весь світ пройшов випробування, Америка пройшла випробування, НАТО, всі демократії. Загроза була дуже велика. Чи будемо ми сильними чи будемо стояти разом як союзники? Через рік ми знаємо відповідь»

Президент США наголосив, що попри розрахунок Кремля на розкол Заходу, Північноатлантичний альянс зміцнив свою єдність, союзники по НАТО тепер єдині, як ніколи, і вони продовжать свою підтримку України, вони не відступляться.

Український народ є дуже сильним, а нації від Атлантики до Тихого океану об’єднані

«Він помилявся, український народ є дуже сильним, а нації від Атлантики до Тихого океану об’єднані, демократії сильні. А Путін думав інакше, але його спалені танки і розбиті війська відступили. Замість «фінляндизації» НАТО відбулася «натовізація» Фінляндії та Швеції. Він думав, що НАТО розвалиться і розколеться, але воно об’єднане і сильніше, ніж будь-коли раніше»

Не обіцяючи скорого закінчення війни, адже «попереду важкі та гіркі дні перемоги і трагедії», американський президент однак впевнено заявив, що США та їхні союзники продовжать підтримувати Україну, і Росія ніколи її не переможе.

Байден дав таким чином зрозуміти що позиція Вашингтону є твердою та вже не зміниться.

При цьому президент США нагадав Кремлю про відповідальність за скоєне: «Росія заплатить за свою жорстокість і злочини, ми докладемо всіх зусиль, що винні у воєнних злочинах понесли відповідальність».

Сполучені Штати Америки потребують Польщі

Особливе місце у своїй промові глава Білого дому присвятив ролі Польщі у підтримці України та її місцю в системі регіональної і світової безпеки.

Під час зустрічі з президентом Анджеєм Дудою в президентському палаці американський лідер наголосив, що польсько-американський альянс є вирішальним для безпеки в Європі та світі.

«Сполучені Штати потребують Польщі та НАТО так само, як НАТО потребує Сполучених Штатів», ‒ сказав президент США на зустрічі з президентом РП, назвавши у своєму публічному виступі Польщу «чудовим союзником».

Ця теза підтверджує оцінки аналітиків, що найбільша мілітарна вага Північноатлантичного альянсу в Європі поступово переміщується на його східний фланг, де польська активність і потенціал відіграють найголовнішу роль.

У контексті безпеки кордонів НАТО важливим стали також слова підтримки на адресу Молдови, а також білоруського народу.

«Хоробрі білоруси просто зараз опираються диктатурі, а Молдова хоче до Європи і не хоче потрапити під вплив РФ»

Гострою відповіддю на погрози, які лунають з Росії на адресу Польщу і балтійських країн прозвучали слова: «напад на одного з членів НАТО – це напад на всіх, це свята заповідь».

Звертаючись до поляків, Джозеф Байден також пригадав і провів паралель зі роками Другої світової війни і страшним бомбардуванням Варшави, закарбованими у польській історичній пам’яті як сторінка героїчного спротиву нацистським окупантам.

Поляки відкрили серця на захист України

Присутні на виступі поляки з великим захопленням сприйняли і визнання президентом США зробленого ними для українців.

Байден наголосив, що поляки знають що таке солідарність, а польська щедрість і готовність відкрити своє серце та свій дім є надзвичайними.

«В цей найскладніший час польський народ запропонував українським біженцям безпечний притулок, прийняв їх»

Президент США також наголосив, що і американці об'єднані в підтримці України.

«По всій моїй країні, у великих містах і маленьких містечках майорять українські прапори на будинках американців. Минулого року демократи та республіканці в Конгресі об’єдналися на захист свободи – це те, ким є американці, і це те, що американці роблять»

«Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи!», – сказав Джо Байден.

На думку аналітиків, ця фраза і вся тональність промови Байдена у Варшаві може свідчити про те, що тема послідовної допомоги Україні стане однією з елементів наступних виборів президента США.

На думку голови товариства польських журналістів, співзасновника Radio Wnet Кшиштофа Сковронського, Байден зробив ставку на Україну і це стане справою його президентури і дати можливість обрання на другий термін.

Доповнюючи його, євродепутат від польської партії «Право і справедливість» Яцек Саріуш-Вольський стверджує, що перемога України – це зміцнення позицій США не лише в Європі, а й у Індо-Тихоокеанському регіоні. Депутат також переконаний, що без Польщі, яка є «геополітичними і комунікаційною брамою в Україну», США без Польщі не обійдуться, оскільки багато саме тут сходяться багато нитей, включаючи ситуацію з Китаєм і Тайванем.

Дуда: Україна має перемогти!

Свою коротку промову Анджей Дуда, який провів велику роботу на користь України, здійснивши під час дипломатичного рейду зустрічі на вищому рівні з британським, німецьким і французькими лідерами, розпочав із нагадування найкращих сторінок спадщини першої Речі Посполитої, що теж є важливо і символічно. Адже, як зазначає заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського Лукаш Адамський, «пам’ять, що колись ми жили разом, виховувалися в тому самому домі, жили в одному культурно-політичному просторі, цей культурний код теж спонукає польських інтелектуалів і політиків до такої проукраїнської позиції».

«Один з одним, це солідарність, ніколи один проти іншого», – процитував Дуда слова Івана Павла ІІ.

Президент Польщі особливо відзначив візит Байдена до Києва, подякував президенту США за його лідерство серед світових політиків, і за його рішучість.

Росія буде покарана та змушена покинути українську землю

«Президент США зробив ефектний жест. Він стояв у Києві, на українській землі, де йде війна. Він показав, що вільний світ і його лідер нічого не боїться, що Україна не одна… Це чудовий знак. Ми всі разом з Україною весь час, від самого початку. Росія буде покарана та змушена покинути українську землю»

Україна не впала завдяки героїзму своїх оборонців та підтримці вільного світу, і Україна має перемогти, наголосив Анджей Дуда.

Там, де проливається кров, чесна людина не веде справи

Польський лідер не упустив нагоди спонукати західних очільників до швидшої та більшої мілітарної підтримки України.

Не вагайтеся, не бійтеся!

«Я закликаю всіх лідерів європейських країн, країн НАТО проявити солідарність з Україною, підтримувати Україну в усі часи, посилати військову підтримку, щоб захисникам було чим воювати. Не вагайтеся, не бійтеся».

Докором щодо колишньої економічної політики головних країн ЄС щодо Росії, а також нинішньої нерішучості і повільності у питанні запровадження антиросійських санкцій прозвучали слова Дуди: «з Росією більше немає місця для business as usual».

«Там, де проливається кров, чесна людина не веде справи! Це треба зупинити будь-якою ціною. Сьогодні його можна зупинити лише сучасним озброєнням»

Треба однак зазначити, що польський президент (як і, зрештою, Байден) у своїх промовах прямо не згадали інші провідні європейські держави ані сам ЄС, підкреслюючи насамперед роль НАТО.

Не виключено, що тут зіграли роль непрості відносини Польщі з Брюсселем, передусім у тих інтеграційних питаннях, які Варшава сприймає як намагання обмежити її суверенітет та всіляко цьому противиться.

Як зазначив головний редактор тижневика «Sieci» Міхал Карновський, якби не національні держави, «європейські еліти, позицію яких визначають великий капітал, вже віддали би Україну Росії».

В будь-якому разі, українська тема однозначно стане однією з провідних і на майбутніх парламентських виборах у Польщі восени цього року. І життєвим інтересом України є збереження нинішнього рівня підтримки з боку Польщі і після виборів.

Потрібне бачення як виграти війну

Разом з тим, слід відзначити і скептичні оцінки.

Як пише у статті «Дві промови, дві візії. Миру не буде» журналіст видання «Rzeczpospolita» Єнджей Бєлєцкій, вперше після початку російського вторгнення одного і того ж дня Байден та Путін представили свої бачення майбутнього.

Але вони є настільки різними, що про близький кінець війни в Україні не може бути й мови.

Відмічаючи слова президента США про те, що Америка та її союзники стоятимуть поруч з Україною, скільки буде потрібно, він також звертає увагу на те, що сам називає провісником важкого майбутнього.

«Ми перебуваємо у вирішальному часі. Наступні п'ять років визначатимуть, як ми будемо жити наступні десятиліття. У світі страху чи надії, демократії чи диктатури, – сказав президент США».

Наводячи вже слова Путіна: «Росія протистоятиме всім викликам. Ми є об’єднаною, великою нацією. Ми віримо в себе, в свої сили. З нами правда», автор зазначає, що не видно, аби мир міг народитися з такого різного бачення.

Путін оголосив про призупинення договору New START між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, останньої угоди про обмеження ядерного озброєння, яка пов’язувала Росію зі Сполученими Штатами. Але і Байден наразі не окреслив у Варшаві жодного сценарію, який міг би покласти край цій війні, у якій Україна понесла значні людські жертви та зазначала великих збитків внаслідок руйнування інфраструктури, зазначає журналіст.

Показово, що у своєму посланні до Федеральних зборів Росії 21 лютого 2023 року Путін 29 разів згадав Україну, «київський режим», український народ. У той же час він загалом 80 разів згадав про: Захід (39), США (20), НАТО (14), двічі окремо про Велику Британію, Францію та Німеччину та один раз Про Польщу.

Таким чином, Захід має усвідомити і визнати що це і його війна, поставивши на меті перемогу в ній України як свою власну.

Єнджей Бєлєцкій застерігає, що нинішня ситуація може бути лише початком трагедії, адже майбутнє України все одно визначатиме розвиток подій на фронті.

Отже, щоб цього не сталося, країнам НАТО потрібно якомога швидше перейти від «крапельного» способу надання Україні допомоги, забезпечивши ЗСУ сучасною бронетехнікою, наступальним озброєнням дальньої дії та авіацією у потрібній кількості.

Недопущення поразки української армії є значно кращим як для США, так і для НАТО, аніж тримання зброї на своїх складах

Проводячи аналогію з часами Другої світової війни, голова Ради у справах безпеки і оборони при Канцелярії Президента РП Пшемислав Журавський вель Граєвський наголосив, що історія вже показала, наскільки небезпечно зволікати із наданням військової допомоги жертві агресії.

«Жоден рівень заощадження озброєнь західними державами не компенсував їм збитку їхній безпеці, який виник із поразки Війська Польського у 1939 році. Тому жоден рівень заощадження озброєнь для Заходу матимете менше значення, ніж Збройні Сили України, які існують і успішно воюють з Росією. І недопущення поразки української армії є значно кращим як для США, так і для інших країн НАТО, аніж утримування озброєнь на своїх складах. А перемога України означатиме втрату Росією експансійних спроможностей, що також лежить в інтересах США та всього Заходу»