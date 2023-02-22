«Неймовірно потужний сигнал» – Дуда про візит Байдена до Києва

Візит президента США Джо Байдена до Києва надіслав «неймовірно потужний сигнал, політичний і стратегічний сигнал», заявив CNN президент Польщі Анджей Дуда.

Це «надсилає сигнал про захист вільного світу, про захист НАТО, про захист кожного дюйма території», сказав Дуда в ексклюзивному інтерв’ю CNN у Варшаві.

Він додав, що це важливе повідомлення для польського народу.

«Для поляків цей американський сигнал, цей союзницький сигнал, не тільки в рамках НАТО, але перш за все сигнал, надісланий найбільшою супердержавою в світі, сигнал, надісланий нашим другом і союзником сьогодні, є таким значущим», – відзначив Дуда.

Президент США Джо Байден в останній день перебування у Варшаві, 22 лютого, зустрівся з лідерами Бухарестської дев’ятки та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, щоб підкреслити відданість США трансатлантичній безпеці.

Як повідомляє Білий дім, напередодні річниці неспровокованої агресії Росії проти України лідери підтвердили свою «непохитну» підтримку України та підкреслили спільне зобов’язання підтримувати український народ «стільки, скільки буде потрібно».

Раніше цього тижня, 20 лютого, американський лідер прибув із не оголошеним заздалегідь візитом до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.