Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Москві навпроти стадіону «Лужники» перед виступом Путіна встановили зенітний комплекс «Панцир-С1» – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін напередодні російського Дня захисника Вітчизни на стадіоні «Лужники» в Москві, Росія, 22 лютого 2023 року

У Москві на Воробйових горах навпроти стадіону «Лужники» перед виступом президента Володимира Путіна помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомляє телеканал «Дождь» і публікує відео із системою ППО біля будівлі Московського державного університету.

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв підтвердив, що це комплекс «Панцир-С1». За його словами, ймовірно, це стало нормою у контексті встановлення аналогічних комплексів у Ново-Огарьові біля резиденції Путіна, на даху будівлі Міноборони РФ та на даху офісного центру неподалік Кремля.

Днем раніше російські телеграм-канали писали, що на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан, а на огородженій території стоять дві військові вантажівки.

Путін вже виступив у «Лужниках», де відбувається мітинг-концерт, присвячений російському Дню захисника Вітчизни. «Медуза» пише, що Путін коротко привітав присутніх, прослухав гімн і пішов геть.

Видання «Можем объяснить» раніше писало, що майже всі опитані люди заявили про прихід на захід під примусом. Здебільшого це працівники бюджетних установ, яких розсадили по секторах.

Встановлювати комплекси «Панцир-С1» біля Міноборони та резиденцій Путіна розпочали у січні цього року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG