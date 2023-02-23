«Нічого незвичайного не буде» – Буданов про те, що Росія може готувати на 24 лютого

Росія може планувати «невеликий ракетний удар» на 24 лютого, річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив в інтерв’ю «Українській правді» очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар… 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше ніж 20 разів», – сказав Буданов.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого.

За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.