МОН рекомендує 22-24 лютого вчитися дистанційно. КМДА каже – від змішаної форми не відмовляться

Міністерство освіти і науки «з метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу» – як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України – звернувся до начальників Київської міської військової адміністрацій та ОВА, керівників закладів освіти з рекомендацією здійснювати освітній процес в закладах освіти з 22 до 24 лютого 2023 року в дистанційному форматі.

«Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на «до» і «після». 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї», – звернувся профільний міністр Сергій Шкарлет.

Водночас пресслужба КМДА з посиланням на Департамент освіти та науки Києва повідомила, що у період з 22 до 24 лютого всі 404 столичні школи, які працюють в змішаному форматі навчання, не змінюватимуть режими роботи.

Зазначається, що в усіх школах дистанційне навчання організоване як паралельний процес, тому в будь-який день батьки можуть ухвалити рішення залишити дитину вдома та підключити її до навчання дистанційно.

«Війна в країні триває вже рік, і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог. Крім того, всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу. Також треба взяти до уваги і той факт, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, а це значить, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого», – заявили в департаменті.

За даними влади, станом на сьогодні внаслідок агресії РФ в Україні пошкоджено 3128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. 461 дитина загинула і 926 зазнали поранень.