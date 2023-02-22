Небо над Києвом краще захищене, ніж місяць тому – Кличко

Небо над Києвом краще захищене, ніж місяць тому, заявив мер столиці Віталій Кличко.



«У місті, на жаль, дефіцит електроенергії був, але місто продовжувало працювати – тепло було, вода була. Я можу сказати, що критичні моменти були, але на сьогодні небо над нами є набагато краще захищеним, ніж місяць тому, кратно краще, ніж пів року тому. Дякуючи нашим партнерам, які надали Києві протиракетні системи, системи ППО. Всі останні атаки, які відбувались на Київ, вже були неефективними з боку росіян», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, у Києві близько 800 будинків зруйновані чи пошкоджені через російські атаки, 417 з них – житлові будинки.

Повітряні сили Збройних сил України очікують, що Росія маже вчинити провокації 23-24 лютого, українські військові в посиленому бойовому чергуванні.