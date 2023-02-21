Повітряні сили ЗСУ: масованої атаки на Київ «сотнями літаків» не буде

У Повітряних силах ЗСУ заявляють, що масованої атаки на Київ «сотнями літаків» не буде.



«Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків (23-24 лютого – ред.). Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна…На сучасній війні застосовується сучасна зброя, застосовується ракетне озброєння. Ті 40 летовищ є віддаленими – 200, 300, 500 кілометрів від кордону. Ті летовища ворог використовує для атак проти України з перших днів. Те угруповання, яке було там на початок агресії, зараз приблизно в тій кількості залишається, бо доповнюють нову замість втраченої техніки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



«Говорити, що буде якась масована атака на Київ сотнями літаків, зрозуміло, що цього не буде. Навіть на початку агресії ворог використовував із десяток літаків на певному напрямку: полетіли, удар зробили, втратили кілька літаків, полетіли назад», – додав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона України наразі підсилена сучасними західними комплексами, зокрема і сучасними ПЗРК, і системами Iris-T, NASAMS.



«Зараз на підході наступний пакет з «Рамштайну». ППО посилюється. Все в строю, все працює. Легкої прогулянки ніхто нікому не дасть», – наголосив він.

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Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Проте в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії – речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зміни на російських аеродромах відбуваються постійно, авіація постійно перелітає.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України очікують, що Росія маже вчинити провокації 23-24 лютого, українські військові в посиленому бойовому чергуванні.