На Генасамблеї ООН Китай каже, що надання зброї Україні не принесе миру

Заступник посла Китаю в ООН Дай Бінг на Генасамблеї ООН заявив, що через рік війни в Україні «жорстокі факти є достатніми доказами того, що надсилання зброї не принесе миру», повідомляє The Guardian.

Виступаючи під час дебатів в ООН щодо проекту резолюції, яка закликає Росію вивести військ з України, Дай Бінг сказав, що позиція Китаю щодо України була «послідовною та чіткою».



«Головним пріоритетом Пекіна є сприяння припиненню вогню та припинення бойових дій без зволікань», сказав він, додавши, що Пекін готовий «продовжувати відігравати конструктивну роль» у врегулюванні війни в Україні.

Це повторює тезу Росії, яка виступає проти надання Україні Заходом зброї.

Україна наполягає, що єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» лежить через українську перемогу на полі бою. Для цього Україна потребує військової підтримки Заходу.

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20 лютого Китай заявив, що готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення якнайшвидшого припинення вогню та міцного миру в Україні, заявив державному інформаційному агентству Сіньхуа провідний дипломат країни Ван І.