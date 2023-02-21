У Зеленського назвали єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» – CNN

Єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» лежить через українську перемогу на полі бою, повідомляє 21 лютого CNN із посиланням на неназване джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

Після звернення президента Росії Володимира Путіна це джерело заявило, що Україні потрібна додаткова військова допомога, щоб припинити війну. «Чим швидше Україна отримає потрібну зброю, тим швидше закінчиться війна», – зазначило джерело.

Промова Путіна відбулася того ж дня, коли президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив свою відданість Україні під час виступу у Варшаві.

20 лютого під час несподіваного візиту до Києва Байден оголосив про пів мільярда доларів нової допомоги, сказавши, що пакет включатиме артилерійські боєприпаси, більше протитанкових ракетних комплексів Javelin і гаубиць. Він також повідомив, що нові санкції проти Москви будуть запроваджені пізніше цього тижня, до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.