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Зеленський: тиск на Україну щодо початку мирних переговорів не має сенсу

«Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну щодо початку мирних переговорів не має сенсу.

«Тиску на нас було більше до війни. А після початку вторгнення всі зрозуміли, що сучасна Росія – не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати й захоплювати території. А з часом всі побачили результат їхньої окупації. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського», – сказав він на брифінгу в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, «тиснути на нас неможливо».

«Чи хтось хоче? Так. Але ці люди менше говорять вголос – і це прекрасно. Вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог. З людьми, які збираються йти далі… У них є бажання, у їхньому розумінні, своє..Недавні виступи військово-політичного керівництва РФ –знову порушується тема історичних кордонів. Це просто сигнали про те, що вони хочуть захопити й шукають виправдання цим захопленням…Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу», – сказав Зеленський.

Україна наполягає, що єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» лежить через українську перемогу на полі бою. Для цього Україна потребує військової підтримки Заходу.

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