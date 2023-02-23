87% українців проти територіальних поступок Росії, навіть якщо через це війна триватиме довше – опитування

Абсолютна більшість українців (87%) не готові до будь-яких територіальних поступок Росії, навіть якщо це означатиме продовження війни, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, кажуть соціологи.

Згідно з опитуванням, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів сходу, 82% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів півдня – 86% проти поступок (готові – лише 9%).

«Загальна готовність до «важких компромісів» є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу. Як можна бачити, українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість і бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде «продаватися» «мир в обмін території» приречений на провал і несприйняття суспільством», – заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький у коментарі до результатів опитування.

Опитування проводили 14-22 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, опитано 2002 респондентів, що живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим).

24 лютого виповнюється рік від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого.

За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Росія може планувати «невеликий ракетний удар» на 24 лютого.