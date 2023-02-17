«Путіну немає віри» – Зеленський про пошук компромісів з Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливими територіальні компроміси з чинним російським лідером Володимиром Путіним, оскільки такі компроміси «зроблять нас слабшими як державу».

«Справа не в самому компромісі. Чого б нам цього боятися? Кожен день ми маємо мільйони компромісів у житті. Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає віри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає віри», – сказав Зеленський в інтервʼю Бі-Бі-Сі до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

І Москва, і Київ періодично заявляють про можливість вести переговори, але кожна сторона має умови. Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Київ має намір повернути всі втрачені території, включно з окупованим Кримом. Кремль наполягає на визнанні у складі Росії не лише окупованого з 2014 року півострова, а й чотирьох областей, які Москва частково окупувала після 24 лютого 2022 року.